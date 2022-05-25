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  • Колосков: «Высказывания Салиховой – не пустая болтовня. Она пробуждает интерес к «Спартаку»

Колосков: «Высказывания Салиховой – не пустая болтовня. Она пробуждает интерес к «Спартаку»

25 мая 2022, 17:55
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«У Салиховой есть свои обязанности в «Спартаке», и потому она комментирует то, что хорошо знает. Даже после ухода из Совета директоров эта женщина посвящена абсолютно во все вопросы: зарплаты, трансферы, взаимоотношения между высшим руководством клуба и аппаратом в лице генерального и спортивного директоров.

Пусть иной раз она выражается резко и жестко, но пустой болтовней ее высказывания назвать никак нельзя.

В последнее время она уверенно заняла свое место в публичном пространстве. Понятно, что, прежде всего, Зарема действует в собственных интересах, повышая интерес к своей персоне. Но вместе с этим она пробуждает интерес и к «Спартаку» в целом.

Футбол с такой приправой становится более острым, поэтому болельщики активно обсуждают эти высказывания. В общем, не стоит обвинять ее в том, что она портит имидж российского спорта», – заявил Колосков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Betonmobile.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1653490714
Под статьей реклама "устранение засоров канализации" . к чему бы это ))
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Боров мясной
1653490772
скандал привлекает больше, чем игра Спартака! и что в этом хорошего для Спартака?
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Беспонтий
1653490873
пробуждает нездоровую эрекцию и обильные спекулятивные поллюции ну если такому заслуженному дедушке понравилось
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moskowcity-petrv
1653496702
Фанат заремыча появился
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эд100
1653496856
я спартаковец 45 лет. многого бы я не хотел слышать от неё. но в целом она молодец. к высказываниям фанатского сектора, которые байкотируют матчи спартака отношусь как затерянному пуку, поскольку они бастуют по причине, что больше безнаказанно заниматься хренью на трибунах не выйдет. вас нет, и не надо, вы любите себя в футболе, а не команду. поэтому помалкивайте.
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Vitaga
1653542679
если бы Спартак вылетал в ФНЛ - лигу бы точно расширили
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