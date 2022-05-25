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  • «Зенит» объявил об уходе Оздоева. Им интересуются «Спартак» и немецкие клубы

«Зенит» объявил об уходе Оздоева. Им интересуются «Спартак» и немецкие клубы

25 мая 2022, 16:35
16

Полузащитник Магомед Оздоев покинул «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать контракт с футболистом. Он стал свободным агентом.

Сообщалось, что Оздоевым интересуются «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (16)
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Беспонтий
1653486360
пробросаетесь поймёте когда бразилы дружною гурьбой пойдут куда нибудь на водопой
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JTherry
1653487130
сомнительной выглядит группа команд-претендентов на Оздоева...)
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САДЫЧОК
1653487156
Отлично ! Очень слабый футболист
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Ганнибал Лектор
1653487685
Значит, латиносы остаются. При любых других раскладах Оздоева бы оставили
Ответить
ААМ
1653487685
Есть у него порок. Слаб в обороне и не раз привозил пенальти, играя в обороне.
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alp
1653488904
Это просто праздник какой то!! слишком слаб для Зенита.
Ответить
(Меня за банили)
1653489178
Брехня. Спартаку не нужен точно.
Ответить
Жорик кекс обжорик
1653490572
Краснодару тоже не нужен.
Ответить
balam
1653497254
машук-хорошая команда
Ответить
nik55
1653498959
деревянный и тупой игрок
Ответить
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