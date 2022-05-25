«Зенит» объявил об уходе Оздоева. Им интересуются «Спартак» и немецкие клубы

Полузащитник Магомед Оздоев покинул «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать контракт с футболистом. Он стал свободным агентом.

Сообщалось, что Оздоевым интересуются «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

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