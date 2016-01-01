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«Зенит» объявил об уходе Оздоева. Им интересуются «Спартак» и немецкие клубы

Полузащитник Магомед Оздоев покинул «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать контракт с футболистом. Он стал свободным агентом.

Сообщалось, что Оздоевым интересуются «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +425

    Жорик секс обжорик 8 минут назад

    Краснодару тоже не нужен.

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    Рейтинг: +463

    (Меня за банили) 32 минуты назад

    Брехня. Спартаку не нужен точно.

    2
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    Рейтинг: +19077

    derrik2000 33 минуты назад

    Если это - все претенденты на Оздоева, то тогда лучше в немецкие клубы.
    НЕ бундеслиги.

    0
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    Рейтинг: +10158

    alp 36 минут назад

    Это просто праздник какой то!! слишком слаб для Зенита.

    1
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    Рейтинг: +365

    fakeid 48 минут назад

    ракицкий, азмун, дзюба, оздоев - за полгода.
    + алберто, сергеев, бакаев (?), вратарь.

    0
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    Рейтинг: +6068

    Ганнибал Лектор 56 минут назад

    Значит, латиносы остаются. При любых других раскладах Оздоева бы оставили

    1
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    Рейтинг: +7425

    vladik12 > Ганнибал Лектор 40 минут назад

    А кто из латиносов в точности дублирует Магу? Вендел?

    0
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    Рейтинг: +3681

    ААМ 56 минут назад

    Есть у него порок. Слаб в обороне и не раз привозил пенальти, играя в обороне.

    1
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    Рейтинг: +9146

    САДЫЧОК 1 час назад

    Отлично ! Очень слабый футболист

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    Рейтинг: +22757

    JTherry 1 час назад

    сомнительной выглядит группа команд-претендентов на Оздоева...)

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    Рейтинг: +2577

    Беспонтий 1 час назад

    пробросаетесь
    поймёте когда бразилы дружною гурьбой
    пойдут куда нибудь
    на водопой

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