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  • Дюков: «Зенит» убивает РПЛ? В чем он виноват, если у других клубов игроки не заиграли, а его приобретения – в точку?»

Дюков: «Зенит» убивает РПЛ? В чем он виноват, если у других клубов игроки не заиграли, а его приобретения – в точку?»

25 мая 2022, 10:01
25

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что нужно делать другим клубам РПЛ, чтобы догнать «Зенит».

«Зенит» делает РПЛ неконкурентной, он убивает чемпионат России из года в год. Он не дает подписывать игроков другим клубам – пример Далера Кузяева и «Локомотива».

– Другие клубы тоже тратят деньги на игроков. Успехи «Зенита» обеспечивают тренер и конкурентный состав. Все последние приобретения «Зенита» были в точку. Если каждый клуб будет работать так на рынке... Это вопрос уже к спортивным директорам.

Сколько игроков были куплены другими клубами за большие деньги и в результате не заиграли? В чем «Зенит» виноват? Что мешает другим клубам?

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 лет.
  • Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
  • Дюков ранее возглавлял «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр
Комментарии (25)
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ilichkadr
1653462959
"«Зенит» делает РПЛ не конкурентной, он убивает чемпионат России из года в год." С таким же успехом можно сказать про "ПСЖ", но в Лиге1, в отличие от наших журналюг, глупых вопросов не задают.
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NewLife
1653462971
Это имеет наглость говорить человек, который по должности обязан быть беспристрастным и под руководством которого судьи из года в год гнобят конкурентов питерской помойки и помогают самим бездомным, которых за гос деньги пиарит срач тв, обсерая всех остальных.
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vladimir-7
1653466827
Видимо в Москве в Капотне на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) лопнули трубы и содержимое (нефть, бензин и солярка) залило мозги директору. Главное, перекинуть стрелку с Газпрома на Зенит и затенить вопрос о скрытых финансовых поступлений от Газпрома в РФС и РПЛ. Показал, что воровать, выкручиваться и врать, власть за 30 лет научилась и полностью освоилась в различных ситуациях.
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JTherry
1653471360
"Дюков ранее возглавлял «Зенит»... ...именно в этом все дело, Миллеру и Ко хочется вторую звезду на логотип... кроме этого футбольный клуб - хорошая ширма для коррупционных сделок с бюджетными деньгами, "кто же отползет от миски, в которой еда"..? РФС и РПЛ постоянно возглавляют причастные к газпрёму чиновники, вот и Алаева сейчас в РПЛ подгонят... госфинансы и админресурс - движущая сила бомжей...)
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