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Дюков: «Зенит» убивает РПЛ? В чем он виноват, если у других клубов игроки не заиграли, а его приобретения – в точку?»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что нужно делать другим клубам РПЛ, чтобы догнать «Зенит».

«Зенит» делает РПЛ неконкурентной, он убивает чемпионат России из года в год. Он не дает подписывать игроков другим клубам – пример Далера Кузяева и «Локомотива».

– Другие клубы тоже тратят деньги на игроков. Успехи «Зенита» обеспечивают тренер и конкурентный состав. Все последние приобретения «Зенита» были в точку. Если каждый клуб будет работать так на рынке... Это вопрос уже к спортивным директорам.

Сколько игроков были куплены другими клубами за большие деньги и в результате не заиграли? В чем «Зенит» виноват? Что мешает другим клубам?

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 лет.
  • Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
  • Дюков ранее возглавлял «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 10:01
Комментарии15
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    Рейтинг: +76

    Аден 3 минуты назад

    пи z Дюков не надо пи z Деть. Зри в корень.

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    Рейтинг: +24677

    vladimir-7 46 минут назад

    Видимо в Москве в Капотне на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) лопнули
    трубы и содержимое (нефть, бензин и солярка) залило мозги директору. Главное,
    перекинуть стрелку с Газпрома на Зенит и затенить вопрос о скрытых финансовых поступлений от Газпрома в РФС и РПЛ. Показал, что воровать, выкручиваться и врать, власть за 30 лет научилась и полностью освоилась в различных ситуациях.

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    Рейтинг: +24290

    bset 1 час назад

    Журналист отражает настроения в стране. Люди не хотят жить также богато, как успешные люди - они хотят, чтобы те жили также бедно, как они. Так и тут. Не мы должны стремиться обойти по уровню Зенит, а Зенит должен к нам спуститься. Смешная логика)

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    Рейтинг: +14072

    NewLife > bset 1 час назад

    Причем здесь настроения в стране ? Не надо никого никуда опускать. Надо чтобы руководство РФС не топило за одну команду, а обеспечивало равные возможности за счет честного судейства и недопущения транжиривания средств Газпрома по 40 млн долл на игрока, пока еще многие у нас топят не газом, а дровами, и уровень бедности так высок.

    2
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    Рейтинг: +14072

    NewLife 1 час назад

    Это имеет наглость говорить человек, который по должности обязан быть беспристрастным и под руководством которого судьи из года в год гнобят конкурентов питерской помойки и помогают самим бездомным, которых за гос деньги пиарит срач тв, обсерая всех остальных.

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    Рейтинг: +15475

    ilichkadr 1 час назад

    "«Зенит» делает РПЛ не конкурентной, он убивает чемпионат России из года в год."

    С таким же успехом можно сказать про "ПСЖ", но в Лиге1, в отличие от наших журналюг, глупых вопросов не задают.

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    Рейтинг: +14072

    NewLife > ilichkadr 1 час назад

    Зачем сравнивать круглое и холодное. ПСЖ частный клуб, а синит существует на мои и Ваши деньги.

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    Рейтинг: +2614

    acor94 > NewLife 1 час назад

    Я не против отдать копеечку в кассу зенита))

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    Рейтинг: +14072

    NewLife > acor94 1 час назад

    Сколько уже лично отдал ?

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    Рейтинг: +15475

    ilichkadr > NewLife 57 минут назад

    Да, хватит уже беспредметно болтать. Зенит, в отличие от остальных команд, в состоянии себя содержать уже не один год. Убери из команд РПЛ бюджетные деньги, и окажется в гордом одиночестве один Зенит.
    Проблема не в существовании (на чьи деньги) команд, а в господах в белых рубашках умело договаривающихся между собой, суетящихся и быстро переваривающих откушанные куски своей прибыли от общего пирога государственных вложений в наш футбол.

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    Рейтинг: +2614

    acor94 > NewLife 35 минут назад

    Ну если считать билеты и сколько я проел на стадионе, то тысяч 20

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    Рейтинг: +17853

    Persona_non_Grata > ilichkadr 34 минуты назад

    Да да - все говно, а вы во всем белом )))

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    Рейтинг: +17853

    Persona_non_Grata > acor94 33 минуты назад

    На шнурки хватит )))

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    Рейтинг: +15475

    ilichkadr > Persona_non_Grata 23 минуты назад

    Типа отпостился?

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    Рейтинг: +24677

    vladimir-7 > ilichkadr 3 минуты назад

    Зенит не в состоянии себя содержать, убери деньги Газпрома от РФС с его судейским корпусом, РПЛ и самого клуба и Зенит, в лучшем случае, вылетит в ФНЛ, а может оказаться и в ПФЛ.

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