Президент РФС Александр Дюков рассказал, что нужно делать другим клубам РПЛ, чтобы догнать «Зенит».

– «Зенит» делает РПЛ неконкурентной, он убивает чемпионат России из года в год. Он не дает подписывать игроков другим клубам – пример Далера Кузяева и «Локомотива».

– Другие клубы тоже тратят деньги на игроков. Успехи «Зенита» обеспечивают тренер и конкурентный состав. Все последние приобретения «Зенита» были в точку. Если каждый клуб будет работать так на рынке... Это вопрос уже к спортивным директорам.

Сколько игроков были куплены другими клубами за большие деньги и в результате не заиграли? В чем «Зенит» виноват? Что мешает другим клубам?

«Зенит» – чемпион России последних 4 лет.

Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Дюков ранее возглавлял «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?