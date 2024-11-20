Дюков оценил вероятность ухода Карпина из сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

– Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из «Ростова» по нефутбольным причинам. В контексте сборной у вас был такой разговор?

– Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной.

Карпин связан с РФС контрактом до лета 2028 года.

Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.

Более 2,5 лет национальная команда отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE