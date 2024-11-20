Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Дюков оценил вероятность ухода Карпина из сборной России

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

    – Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из «Ростова» по нефутбольным причинам. В контексте сборной у вас был такой разговор?

    – Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной.

    • Карпин связан с РФС контрактом до лета 2028 года.
    • Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.
    • Более 2,5 лет национальная команда отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Смородская назвала лучшего тренера для сборной России
    Реакция Глебова на мысли Карпина об уходе из «Ростова» 1
    Карпин не исключил уход из «Ростова»: «Подумаем» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    erybov1965
    1732133740
    К этой же статье,так же подходит вот такое,совсем противоположное оглавление:"Дюков не оценил вероятность ухода Карпина из сборной России".
    Ответить
    Cleaner
    1732134125
    Валера будет сидеть в сборной и получать халявное бабло до тех пор, пока Дюков пинка ему не даст.
    Ответить
    Semenycch
    1732134941
    Гоните его из сборной!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 