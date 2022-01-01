Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре

Сирия , Венесуэла , КНДР .
Можно даже турнирчик организовать .
Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда ожидать ближайшие игры с участием сборной России.
– У сборной есть запрет на матчи?
– Нет. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей. Они могут быть проведены в том числе на территории России.
Это необязательно матчи со сборной Белоруссии, есть и другие команды в этом мире.
- ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в международных турнирах.
- Команда уже пропустила стыки отбора ЧМ-2022. Также она не примет участие в Лиге наций.
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