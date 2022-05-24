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  • Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре

Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре

24 мая 2022, 17:45
6

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда ожидать ближайшие игры с участием сборной России.

– У сборной есть запрет на матчи?

– Нет. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей. Они могут быть проведены в том числе на территории России.

Это необязательно матчи со сборной Белоруссии, есть и другие команды в этом мире.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в международных турнирах.
  • Команда уже пропустила стыки отбора ЧМ-2022. Также она не примет участие в Лиге наций.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (6)
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3meeeD
1653404187
Для чего ,зачем? Когда нас разбанят(если) Эта сборная на пенсии будет. Лишняя трата денег.
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ВетеR
1653404250
стесняюсь спросить, матчи с кем ?
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Persona_non_Grata
1653411523
Дурацкое занятие - КОМУ нужны эти матчи ??? (((
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alex1951
1653418104
Как то все пресно,Дюк! Но есть ведь - сб.Северной Кореи....сб.Сирии......сб.Таджикистона.......чем не чемпионат мира,так что думай инДюк Дюков ,а то в суп попадешь)))))
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