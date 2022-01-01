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Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда ожидать ближайшие игры с участием сборной России.

– У сборной есть запрет на матчи?

– Нет. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей. Они могут быть проведены в том числе на территории России.

Это необязательно матчи со сборной Белоруссии, есть и другие команды в этом мире.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в международных турнирах.
  • Команда уже пропустила стыки отбора ЧМ-2022. Также она не примет участие в Лиге наций.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10246

    Alekxei Z. 41 минуту назад

    Сирия , Венесуэла , КНДР .
    Можно даже турнирчик организовать .

    0
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    Рейтинг: +11941

    ВетеR 1 час назад

    стесняюсь спросить, матчи с кем ?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +478

    3meeeD 1 час назад

    Для чего ,зачем?
    Когда нас разбанят(если)
    Эта сборная на пенсии будет.
    Лишняя трата денег.

    0
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