Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда ожидать ближайшие игры с участием сборной России.

– У сборной есть запрет на матчи?

– Нет. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей. Они могут быть проведены в том числе на территории России.

Это необязательно матчи со сборной Белоруссии, есть и другие команды в этом мире.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в международных турнирах.

Команда уже пропустила стыки отбора ЧМ-2022. Также она не примет участие в Лиге наций.

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