РФС получил более 200 тысяч заявок на билеты на финал Кубка России

Президент РФС Александр Дюков рассказал о большом количестве желающих попасть на финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Действительно высокий ажиотаж вокруг матча. Хочу подчеркнуть, что в апреле РФС принял правильное решение, выбрав «Лужники» местом финала Кубка России.

В начале мая я прочитал достаточно много критики, мол, зачем «Лужники», это неправильное место для финала, и матч надо проводить в регионе. Время показало, что решение было правильное.

К сожалению, вместимость «Лужников» только 80 тысяч зрителей. А заявок на билеты более 200 тысяч. Спрос значительно превосходит предложение.

Безусловно, в таких случаях это привлекает внимание спекулянтов и перекупщиков. Билеты продает не РФС, мы работаем с билетным оператором, соответственно, они отвечают за продажи.

Они приняли все меры, чтобы избежать утечки билетов в руки спекулянтов. Мы мониторим каждый случай перепродажи билетов. На данный момент меньше двух процентов билетов попали в руки профессиональных перекупщиков.

Есть какое-то количество людей, которые купили несколько билетов – для себя и на перепродажу. Но это незначительная часть.

В основном все предложения в интернете – это или фальшивые билеты на несуществующие трибуны, или некий фьючерс: то есть предлагается перевести предоплату за билет, который, возможно, потом получится у перекупщика купить. Поэтому информация о том, что все билеты достались перекупщикам, не соответствует действительности.

Покривлю душой, если скажу, что на конец апреля мы могли предполагать, что спрос составит 200 тысяч билетов. Мы предполагали спрос, и мы надеялись гарантированно продать 50-60 тысяч билетов. Мы не видели каких-то особых проблем.

Но при том продажей билетов занимается профессионал. Они больше других готовы к продажам в таких экстремальных ситуациях.

Сайт действительно упал, но то же самое произошло и с билетным оператором. Именно из-за такого экстраординарного спроса. То же самое произошло в 2019 году с концертом «Металлики», – заявил Дюков.

Финал Кубка России состоится в воскресенье, 29 мая.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?