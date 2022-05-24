Газизов: «Я не первый год выступаю за расширение РПЛ. Буду и дальше гнуть свою линию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома РФС не увеличивать число команд в чемпионате России.

«Как ни отнесись к решению исполкома, мы это решение можем только принять.

Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ. Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд.

Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию.

Будет ли это решение дополнительной мотивацией в стыках? Да какая тут ещe мотивация? Она разве нужна?

«Уфа» играет стыковые матчи, очень хочет остаться. Мотивация у всех и так огромная, даже запредельная», – сказал Газизов.

«Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.

В стыках команда сыграет с «Оренбургом».

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