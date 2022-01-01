Газизов: «Я не первый год выступаю за расширение РПЛ. Буду и дальше гнуть свою линию»

А я теперь целиком и полностью буду за это!
Желаю чтобы УЕФА выписал ЕК бан россии лет так на 5.. не соблюдаете спортивный принцип нечего делать в ек!
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома РФС не увеличивать число команд в чемпионате России.
«Как ни отнесись к решению исполкома, мы это решение можем только принять.
Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ. Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд.
Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию.
Будет ли это решение дополнительной мотивацией в стыках? Да какая тут ещe мотивация? Она разве нужна?
«Уфа» играет стыковые матчи, очень хочет остаться. Мотивация у всех и так огромная, даже запредельная», – сказал Газизов.
- «Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.
- В стыках команда сыграет с «Оренбургом».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?