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Газизов: «Я не первый год выступаю за расширение РПЛ. Буду и дальше гнуть свою линию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома РФС не увеличивать число команд в чемпионате России.

«Как ни отнесись к решению исполкома, мы это решение можем только принять.

Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ. Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд.

Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию.

Будет ли это решение дополнительной мотивацией в стыках? Да какая тут ещe мотивация? Она разве нужна?

«Уфа» играет стыковые матчи, очень хочет остаться. Мотивация у всех и так огромная, даже запредельная», – сказал Газизов.

  • «Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.
  • В стыках команда сыграет с «Оренбургом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +565

    Forvard47 13 минут назад

    А я теперь целиком и полностью буду за это!
    Желаю чтобы УЕФА выписал ЕК бан россии лет так на 5.. не соблюдаете спортивный принцип нечего делать в ек!

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