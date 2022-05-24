РФС поручил доработать финансовую модель Кубка лиги до 15 июля

Исполком Российского футбольного союза не принял сегодня окончательное решение по поводу создания Кубка РПЛ.

«Исполком РФС установил срок доработки, просчeта финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.

Турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», – говорится в заявлении союза.

РФС решил сохранить действующий формат РПЛ на следующий сезон.

В чемпионате России останется 16 команд.

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