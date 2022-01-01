Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

РФС поручил доработать финансовую модель Кубка лиги до 15 июля

Исполком Российского футбольного союза не принял сегодня окончательное решение по поводу создания Кубка РПЛ.

«Исполком РФС установил срок доработки, просчeта финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.

Турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», – говорится в заявлении союза.

  • РФС решил сохранить действующий формат РПЛ на следующий сезон.
  • В чемпионате России останется 16 команд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Гинер отказался отвечать на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА
Газизов: «Я не первый год выступаю за расширение РПЛ. Буду и дальше гнуть свою линию» 1
Карпин: «Что пожелаю сборной Польши на ЧМ-2022? Мне пофиг» 2
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:28
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11