Черчесов: «Ко мне в «Ференцварош» отправляют Дзюбу и Черышева, но их нет в наших списках»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов опроверг интерес венгерского клуба к нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Денису Черышеву.

«Ко мне в «Ференцварош» отправляют Дзюбу и Черышева, но на сегодня мы ни об одном, ни о втором не думали. Они хорошие футболисты, но их нет в наших списках», – сказал Черчесов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Черышев ушел из «Валенсии».

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