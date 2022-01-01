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Черчесов: «Ко мне в «Ференцварош» отправляют Дзюбу и Черышева, но их нет в наших списках»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов опроверг интерес венгерского клуба к нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Денису Черышеву.

«Ко мне в «Ференцварош» отправляют Дзюбу и Черышева, но на сегодня мы ни об одном, ни о втором не думали. Они хорошие футболисты, но их нет в наших списках», – сказал Черчесов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Черышев ушел из «Валенсии».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15463

    ilichkadr 1 час назад

    Стас, это тебе льстят, причём с сарказмом.

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    Рейтинг: +876

    Hoahin 1 час назад

    Цену себе набивает, физрук усатый

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