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  • Круговой: «Мне неприятно, когда Дзюба начинает шутить про кого-то»

Круговой: «Мне неприятно, когда Дзюба начинает шутить про кого-то»

24 мая 2022, 07:44
15

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Кому-то это не очень приятно. Если лично по себе оценивать, то мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить там про кого-то: про меня или про других людей из команды», — рассказал Круговой.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Круговой Данил
Комментарии (15)
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Лфшт
1653367960
Да ушлепок он да и всё.
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Иван Петров 1986
1653369377
А чего раньше молчал?
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Fusballer
1653371959
Дзюба не шутит, а оскорбляет.
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Enter2006
1653373898
КВН его ждёт, или цирк, или камеди клаб ))
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altezzik
1653374034
дзюба пошел н
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aaaaahhhh
1653376302
Дзюба ушел - Круговой заговорил:))))
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6pbIH
1653377643
И как зенит теперь будет без Дзюбы??((
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portero
1653378521
Конечно, у дебила и шутки дебильные, бразилы тоже его шуток не понимали, но дебил сам шутит, сам ржёт....
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Беспонтий
1653380197
"маленький мальчик сел на диванчик ножку поднял фу навонял" ---- чёж ты сосунок раньше молчал пока рядом глыба такая похаживала --- блин как ни окончание на ой фамилии так или мудак или вонючая рептилия
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Plyash
1653382845
Наконец-то главный футбольный клоун,а по совместительству и лучший медийный дрочун со своим поганым языком,покинул славный город Питер.Просто уверен,моральная обстановка в Зените станет намного чище,и это пойдёт на пользу команде.Удачи.
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