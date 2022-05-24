Круговой: «Мне неприятно, когда Дзюба начинает шутить про кого-то»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Кому-то это не очень приятно. Если лично по себе оценивать, то мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить там про кого-то: про меня или про других людей из команды», — рассказал Круговой.

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Он воспитанник «Спартака».

Летом форвард станет свободным агентом.

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