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Круговой: «Мне неприятно, когда Дзюба начинает шутить про кого-то»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Кому-то это не очень приятно. Если лично по себе оценивать, то мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить там про кого-то: про меня или про других людей из команды», — рассказал Круговой.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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