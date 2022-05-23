Агент Трпишовски отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Иржи Мюллер, агент главного тренера «Славии» Йиндршиха Трпишовски, дал комментарий по поводу возможного ухода чешского специалиста в ЦСКА.

«Из ЦСКА никто не связывался со мной по поводу мистера Трпишовски. Люди из клуба знают меня хорошо, но они не общались со мной последние пять лет. Сам Индржих сейчас спокойно работает в «Славии», – сказал агент.

ЦСКА занял итоговое 5-е место в РПЛ.

Команду с прошлого лета тренирует Алексей Березуцкий.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?