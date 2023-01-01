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«Зенит» готовит трехлетний контракт для Семака

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что главному тренеру команды Сергею Семаку предложат длительное соглашение.

«Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года? Правда», – сказал Медведев.

  • Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
  • Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.
  • Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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