«Зенит» готовит трехлетний контракт для Семака

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что главному тренеру команды Сергею Семаку предложат длительное соглашение.
«Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года? Правда», – сказал Медведев.
- Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
- Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.
- Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»