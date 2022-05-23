«Зенит» готовит трехлетний контракт для Семака

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что главному тренеру команды Сергею Семаку предложат длительное соглашение.

«Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года? Правда», – сказал Медведев.

Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.

Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?