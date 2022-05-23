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  • Зарема – о назначении Левникова на финал Кубка России: «Не Иванов и не Мешков – уже хорошо!»

Зарема – о назначении Левникова на финал Кубка России: «Не Иванов и не Мешков – уже хорошо!»

23 мая 2022, 18:01
17

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила назначение петербуржца Кирилла Левникова в качестве судьи финала Кубка России против «Динамо».

«Очень надеюсь, что не повторится прошлогодняя история, которая была после матча с «Динамо» с фотошопом руки Виктора Мозеса.

Левников – достойный кандидат для такого большого финала? Мы не выбираем арбитров на наши матчи. Назначен не Сергей Иванов и не Виталий Мешков – уже хорошо!» – считает Салихова.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Салихова Зарема Мешков Виталий Иванов Cергей Левников Кирилл
Комментарии (17)
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Павелий
1653321315
Зенитовец Безбородов на ВАРе всё равно! =(
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шахта Заполярная
1653322195
А что здесь на ветке теплотрасса делает, ну как всегда воняет.
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Bozigit
1653323363
Зарёма как всегда в теме)))
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qzma
1653324038
Очень, авторитетное мнение по поводу назначения судей на матч, спасибо. Здесь хотя бы по гороскопу не выбирают, хотя тоже хз
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jek718875
1653324160
Лучше А.Матюнина, арбитра нет
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Красногорск_Фан
1653324391
А говорили Лепс будет выступать на кубке. Оказалось опять Зарема. Ну хоть новости не про кепку на этот раз. А про актуальные проблемы судейского корпуса.
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Завулон new new
1653324604
Сложно сказать кому из этих двух неудачников кубок нужнее. У Спартака вроде как бездарная сотня, у Динамо была иллюзорная возможность зацепиться за чемпионство, в результате мегаоблом(не сказать хуже).Вот и посмотрим кто ниже плинтуса упадёт.
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baden69
1653327889
Теперь можно точно сказать, что Спартаку сделают подарок на праздник даже если сами не смогут выиграть. Левников и Безбородов частенько Спартаку помогают.
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zigbert
1653374842
Для судейства будет сложный матч. Лишь бы только и Левников не поплыл.
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crf575757
1653447740
Люди! А кто такое "зарема"?
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