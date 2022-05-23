Зарема – о назначении Левникова на финал Кубка России: «Не Иванов и не Мешков – уже хорошо!»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила назначение петербуржца Кирилла Левникова в качестве судьи финала Кубка России против «Динамо».

«Очень надеюсь, что не повторится прошлогодняя история, которая была после матча с «Динамо» с фотошопом руки Виктора Мозеса.

Левников – достойный кандидат для такого большого финала? Мы не выбираем арбитров на наши матчи. Назначен не Сергей Иванов и не Виталий Мешков – уже хорошо!» – считает Салихова.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?