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МакSим, Люся Чеботина, Лещенко, Лепс, «Хор Турецкого» выступят на финале Кубка России «Спартак» – «Динамо»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл шоу-программу на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«На финале Кубка шоу-программа будет выглядеть так:

  • перед матчем номер открытия «Лучший город земли» – «Хор Турецкого»;
  • гимн России – Григорий Лепс;
  • в перерыве – «Команда молодости нашей» – Лев Лещенко, проход ветеранов;
  • после матча – МакSим и Люся Чеботина – для секторов».

Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии5
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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 1 час назад

    Еду на футбол !!!!
    Попоём, а если победим то "погудим" на славу .
    Спартак, не подведи.

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    Рейтинг: +1219

    moskowcity-petrv 2 часа назад

    Это футбол а не концерт фанерщиков

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    Рейтинг: +5916

    Добрый Бобер 2 часа назад

    Если Максим, то Покровский!

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    Рейтинг: +7389

    vladik12 > Добрый Бобер 2 часа назад

    Он еще с Биланом не разобрался.

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    Рейтинг: +7389

    vladik12 2 часа назад

    А футбол вообще будет, епт?

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