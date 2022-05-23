МакSим, Люся Чеботина, Лещенко, Лепс, «Хор Турецкого» выступят на финале Кубка России «Спартак» – «Динамо»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл шоу-программу на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«На финале Кубка шоу-программа будет выглядеть так:
- перед матчем номер открытия «Лучший город земли» – «Хор Турецкого»;
- гимн России – Григорий Лепс;
- в перерыве – «Команда молодости нашей» – Лев Лещенко, проход ветеранов;
- после матча – МакSим и Люся Чеботина – для секторов».
Матч состоится 29 мая в «Лужниках».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова