Президент «Урала» – о Шалимове: «Сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что Игорь Шалимов продолжит возглавлять команду.

«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять.

Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», – сказал Иванов.

«Урал» финишировал на 12-м месте в РПЛ.

Контракт Шалимова с екатеринбургским клубом истекает следующим летом.

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