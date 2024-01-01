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Президент «Урала» – о Шалимове: «Сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что Игорь Шалимов продолжит возглавлять команду.

«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять.

Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», – сказал Иванов.

  • «Урал» финишировал на 12-м месте в РПЛ.
  • Контракт Шалимова с екатеринбургским клубом истекает следующим летом.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +686

    sined1951 3 часа назад

    Сейчас Уралу надо думать не о смене тренера, а как укрепить состав команды к новому сезону. Нельзя все время выезжать на игре Бикфалви.

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