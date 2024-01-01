Президент «Урала» – о Шалимове: «Сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера»

Сейчас Уралу надо думать не о смене тренера, а как укрепить состав команды к новому сезону. Нельзя все время выезжать на игре Бикфалви.
Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что Игорь Шалимов продолжит возглавлять команду.
«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять.
Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», – сказал Иванов.
- «Урал» финишировал на 12-м месте в РПЛ.
- Контракт Шалимова с екатеринбургским клубом истекает следующим летом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?