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Кубок Германии. «Лейпциг» в серии пенальти победил «Фрайбург». Это первый трофей для клуба и Тедеско

«Лейпциг» в финале Кубка Германии победил в Берлине «Фрайбург». Для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

На 57-й минуте у «Лейпцига» при счете 0:1 удалился Марсель Хальстенберг. После этого команда смогла отыграться и перевести встречу в дополнительное время.

«Лейпциг» взял свой первый трофей в истории. Для главного тренера Доменико Тедеско это также дебютный трофей в карьере.

Германия. Кубок. Финал

Фрайбург – Лейпциг – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 2:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Эггештайн, 19; 1:1 – Нкунку, 76.

Удаления: нет – Хальстенберг, 57.

Результаты Кубка Германии

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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21.05.2022 23:52
Комментарии4
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    Рейтинг: +223

    Боратти 26 минут назад

    Очередное доказательство, что из спартака надо бежать! Гы-гы-гы!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4444

    Красногорск_Фан 49 минут назад

    Матч огонь. Лейпциг проявил волю к победе . тедеску с трофеем

    0
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    Рейтинг: +488

    diemens74 50 минут назад

    Капитан Фрайбурга с повязкой расцветки 3,14доргов пульнул в молоко, как и положено хомосекам.

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    Рейтинг: +43

    NET VOINE > diemens74 39 минут назад

    А ты разбираешься в расцветке 3,14доргов...))) Видно что нырял туда не раз.

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