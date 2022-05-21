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  • Кубок Германии. «Лейпциг» в серии пенальти победил «Фрайбург». Это первый трофей для клуба и Тедеско

Кубок Германии. «Лейпциг» в серии пенальти победил «Фрайбург». Это первый трофей для клуба и Тедеско

21 мая 2022, 23:52
7

«Лейпциг» в финале Кубка Германии победил в Берлине «Фрайбург». Для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

На 57-й минуте у «Лейпцига» при счете 0:1 удалился Марсель Хальстенберг. После этого команда смогла отыграться и перевести встречу в дополнительное время.

«Лейпциг» взял свой первый трофей в истории. Для главного тренера Доменико Тедеско это также дебютный трофей в карьере.

Германия. Кубок. Финал

Фрайбург – Лейпциг – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 2:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Эггештайн, 19; 1:1 – Нкунку, 76.

Удаления: нет – Хальстенберг, 57.

Результаты Кубка Германии

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Фрайбург Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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diemens74
1653166424
Капитан Фрайбурга с повязкой расцветки 3,14доргов пульнул в молоко, как и положено хомосекам.
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Красногорск_Фан
1653166438
Матч огонь. Лейпциг проявил волю к победе . тедеску с трофеем
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моэм
1653191981
Победила справедливость и футбол ...видели какой пенальти в ворота Фрайбурга " не увидел " судья ? ...и никакой ВАР им не указ ...как было что хочу то ворочу , так и осталось .... ВАР надо отменять ещё и потому что отравляет всю радость от гола - главного плюса игры ....он буквально пьёт кровь из людей кровопийцами за мониторами под руководством павлина со свистком.
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zigbert
1653199663
Лейпциг с победой! Даже играя в меньшинстве сумели сравнять счет. Тедеско подтверждает свой класс.
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Бомбардир
1779356797
да уж bombardir.ru
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