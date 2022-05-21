Кубок Германии. «Лейпциг» в серии пенальти победил «Фрайбург». Это первый трофей для клуба и Тедеско

«Лейпциг» в финале Кубка Германии победил в Берлине «Фрайбург». Для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

На 57-й минуте у «Лейпцига» при счете 0:1 удалился Марсель Хальстенберг. После этого команда смогла отыграться и перевести встречу в дополнительное время.

«Лейпциг» взял свой первый трофей в истории. Для главного тренера Доменико Тедеско это также дебютный трофей в карьере.

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Фрайбург – Лейпциг – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 2:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Эггештайн, 19; 1:1 – Нкунку, 76.

Удаления: нет – Хальстенберг, 57.

Результаты Кубка Германии

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