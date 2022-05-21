«Я вас прошу, заберите этот трофей!». Заводящий «ВТБ Арены» настроил «Динамо» на финал Кубка России против «Спартака»

Заводящий трибуны D «ВТБ Арены» Михаил Пикуза выступил перед «Динамо» после матча 30-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Он спустился на поле и настроил команду на финал Кубка России против «Спартака».

«Я вас прошу, заберите это трофей! Для себя, для нас, для истории», – сказал Пикуза.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России 29 мая в «Лужниках».

У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны друг против друга с 1950 года.

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