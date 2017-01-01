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Глушаков – о вылете «Рубина»: «Жаль. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков посочувствовал «Рубину», вылетевшему в ФНЛ.

«Концовку матча «Рубин» — «Уфа» не видел. Мимо шeл, ребята смотрели. Знаю, что они вылетели. Это печально. Это футбол. В своe время «Динамо» вылетало. Их с одной стороны жаль. Здесь нет никакого спортивного принципа, потому что много футболистов уехало. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть, чтобы костяк и вся основная группа футболистов уехала. Как играть дальше? С листа.

Леонид Слуцкий проверил тоже себя. Не всегда же футболистов хорошего уровня тренировать, а поработать с менее квалифицированными, при всем уважении к футболистам», – сказал Глушаков.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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