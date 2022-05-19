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«Чувствую, что перерос уровень ФНЛ»: 20-летний Шильцов не исключил уход из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов высказался о своем будущем в московском клубе.

– Ты уже не первый год периодически привлекаешься к работе с основным составом, выходил на замену в матчах РПЛ. Какие мысли на этот счет?

– Да, всегда с удовольствием еду в расположение первой команды, если оттуда приходит вызов. Конечно, это великолепные впечатления и ощущения. Другой уровень.

Разумеется, каждая тренировка это особые эмоции. Хочется работать еще усерднее и приносить пользу команде.

С другой стороны, хочется и стабильности, и определенного отношения, и понимания, что на меня рассчитывают как на игрока первой команды. Пока этого, к сожалению, нет.

В то же время чувствую, что уровень ФНЛ перерос, надо развиваться и двигаться вперед.

– Какие новости по вопросу продления твоего контракта со «Спартаком», который истекает в конце следующего сезона?

– На данный момент никаких. Это как раз и есть тот аспект, который заставляет задумываться и задаваться вопросом, насколько футболист нужен команде.

Понятно, что сейчас такая ситуация, когда многое поставлено на паузу, но тем не менее есть момент некоторого недопонимания.

– Готов ли ты рассматривать предложения от других команд РПЛ?

– Ну а как вы думаете? Повторю, что для меня «Спартак» не пустой звук. Я вырос и во многом воспитывался на традициях этого клуба.

Естественно, в идеале должен остаться в команде и помогать ей добиваться результата. Но повторю, в моем понимании, это должно обоюдное желание.

Пока же ситуация выглядит иначе. Поэтому если ничего не изменится, то конечно, буду рассматривать предложения от других клубов, потому что считаю, что заслужил шанс попробовать свои силы в РПЛ. Чувствую, что готов к этому.

– Сейчас есть предложения от других команд?

– С этим вопросом лучше обращаться к агенту, но слышал о предварительном интересе от двух клубов.

  • 20-летний Шильцов провел 1 матч за основу «Спартака».
  • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 10:54
Комментарии3
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    Рейтинг: +1733

    моэм 2 часа назад

    Сыграл в Спартаке за основу ... а должен был показать что ты на этой позиции лучше заменённого ... значит не дорос ещё ... и если ты и вправду настоящий красно-белый , то должен радоваться , что есть ещё год контракта чтобы заслужить право и честь играть в самой популярной и знаменитой команде страны .

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    Рейтинг: +3341

    aaaaahhhh 2 часа назад

    Юноша, позвольте спросить - в Реал али в Манчестер лыжи навостил?:)))

    1
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  • ...
    Рейтинг: +7345

    vladik12 2 часа назад

    Развелось звезд, епт.

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