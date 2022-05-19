Тренер «Айнтрахта» Глазнер – о победе в ЛЕ: «У меня нет слов, чтобы описать то, что сделали парни»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер поделился эмоциями после выигранного финального матча Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я никогда заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы.

Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», – сказал Глазнер.

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Команда из Франкфурта взяла еврокубок впервые с 1980 года.

Они стали третьими, кто прошел сезон ЛЕ без поражений.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?