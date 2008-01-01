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«Айнтрахт» впервые сыграет в Лиге чемпионов. В Бундеслиге команда финишировала 11-й

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финальном матче Лиги Европы.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти точнее были немцы.

«Айнтрахт» не только выиграл трофей, но и добыл прямую путевку в Лигу чемпионов.

Команда из Айнтрахта впервые в истории примет участие в ЛЧ.

  • В Бундеслиге «Айнтрахт» занял итоговое 11-е место.
  • Они выступали в Кубке европейских чемпионов и даже доходили до финала в сезоне-1959/60, в котором были разгромлены «Реалом» (3:7).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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