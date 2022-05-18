Шмурнов – о «Матч ТВ»: «Все изначально пошло не так»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, что его не устраивало в политике канала.

– Вы работали на «Матче» со дня его основания. Давайте попробуем объяснить, в какой момент и что пошло не так.

– Думаю, все пошло не так изначально. Сам по себе факт создания «Матча» – звено в цепи политических решений и событий в сторону закрытия нашего общества. Просто мы не сразу так к этому отнеслись. Думали, что создание «Матча» – это выполнение обещания нашему коллективу, который занимался РПЛ, выйти на новый уровень освещения российского футбола. Я был несколько раз на встречах, на которых говорили, что российский футбол должен освещаться гораздо более бурно и объемно. Мы в ответ скромно говорили, что бурно и объемно освещать футбол было бы неплохо с более приличной зарплатой. Нам говорили: «Обязательно будет». И добавляли в сторону: «Лет через семь».

И когда в 2015 году произошло слияние «НТВ-Плюс» и «России 2», нам впервые за много лет обещаний подняли зарплату. Мы впервые получили нормальные деньги. Не выдающиеся по европейским меркам, но нормальные. Взялись за работу, но со временем выяснилось, что идея слияния была в другом: да, использовать лучшие силы, так или иначе продвигать российский футбол, но при этом построить спортивного монополиста, который будет одним из политических плацдармов. Потому что спорт – очень хороший инструмент для разгона эмоций имперской политики.

И мы долго не понимали, что происходит на самом деле. Может, в 2015-м задачи сделать канал еще одним политическим плацдармом и не звучало, но политика так сильно менялась, что потянула за собой и «Матч». И спорт тоже превратился в пропаганду. Ничего, кроме «наши, наши, наши» и «наши лучше всех». Мне кажется, отправной точкой даже стал 2007 год, когда Россия получила Олимпиаду в Сочи. Тогда начали сгущаться ощущения, что нужно вернуться к советскому формату, когда спорт был инструментом политики. Да, спорт не может быть совсем вне политики, но он должен содержать 15-20% политики, а не 90%.

Шмурнов покинул «Матч ТВ» в марте и уехал в Южную Америку.

Сейчас он планирует вернуться в Европу и искать работу.

Шмурнов начал работать в спортивной журналистике в прошлом веке.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?