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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Шмурнов – о «Матч ТВ»: «Все изначально пошло не так»

18 мая 2022, 19:24
6

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, что его не устраивало в политике канала.

– Вы работали на «Матче» со дня его основания. Давайте попробуем объяснить, в какой момент и что пошло не так.

– Думаю, все пошло не так изначально. Сам по себе факт создания «Матча» – звено в цепи политических решений и событий в сторону закрытия нашего общества. Просто мы не сразу так к этому отнеслись. Думали, что создание «Матча» – это выполнение обещания нашему коллективу, который занимался РПЛ, выйти на новый уровень освещения российского футбола. Я был несколько раз на встречах, на которых говорили, что российский футбол должен освещаться гораздо более бурно и объемно. Мы в ответ скромно говорили, что бурно и объемно освещать футбол было бы неплохо с более приличной зарплатой. Нам говорили: «Обязательно будет». И добавляли в сторону: «Лет через семь».

И когда в 2015 году произошло слияние «НТВ-Плюс» и «России 2», нам впервые за много лет обещаний подняли зарплату. Мы впервые получили нормальные деньги. Не выдающиеся по европейским меркам, но нормальные. Взялись за работу, но со временем выяснилось, что идея слияния была в другом: да, использовать лучшие силы, так или иначе продвигать российский футбол, но при этом построить спортивного монополиста, который будет одним из политических плацдармов. Потому что спорт – очень хороший инструмент для разгона эмоций имперской политики.

И мы долго не понимали, что происходит на самом деле. Может, в 2015-м задачи сделать канал еще одним политическим плацдармом и не звучало, но политика так сильно менялась, что потянула за собой и «Матч». И спорт тоже превратился в пропаганду. Ничего, кроме «наши, наши, наши» и «наши лучше всех». Мне кажется, отправной точкой даже стал 2007 год, когда Россия получила Олимпиаду в Сочи. Тогда начали сгущаться ощущения, что нужно вернуться к советскому формату, когда спорт был инструментом политики. Да, спорт не может быть совсем вне политики, но он должен содержать 15-20% политики, а не 90%.

  • Шмурнов покинул «Матч ТВ» в марте и уехал в Южную Америку.
  • Сейчас он планирует вернуться в Европу и искать работу.
  • Шмурнов начал работать в спортивной журналистике в прошлом веке.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Vaulakvas
1652892055
Хитрый карась. Сидит за бугром и **** ит
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kara-mba
1652896202
По мне так хороший комментатор, приятно было слушать, не сегодняшняя серость. А тут оказывается ещё и не прогнулся.
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kostilio
1652896492
все правильно говорит)))
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paracetamol
1652898832
С чего этот Мурлов решил, что на Матч ТВ собрались лучшие силы? Послушаешь их комментаторов, уши вянут. Гол забили, а они все какие-то истории рассказывают, сплетни да слухи. Насчет политики. Вот отстранили нас от всего, что можно и нельзя, эти и есть 100% политики. А у нас всего от 15 до 90%, как он сам говорит. Дерьмократия, блин, радоваться надо!
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NewLife
1652900950
Не поспоришь.
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zigbert
1652941829
Один из лучших и объективных комментаторов к которому нет претензий по его работе.
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