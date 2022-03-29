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«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова

29 марта 2022, 16:19
24

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает сотрудничество с комментатором Александром Шмурновым.

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.

Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий.

Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!

Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • Шмурнов – второй комментатор, покинувший «Матч ТВ» в марте.
  • 18 марта с телеканала ушел Сергей Кривохарченко.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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"supermax"
1648560226
расформировать бы ваш канал сосем....
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Hoahin
1648560988
Ну и хорошо, лично он по рейтингу отвращения находился на 3 месте, после Черданцева и Генича
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guron88
1648561988
Бесспорно, у вас много молодых ребят... Но это всё, пресное тесто. Ни харизмы, ни яркой индивидуальности... Да и канал уже - серый, присерый...
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JTherry
1648562227
на срач-тв "много молодых ребят"-непрофессионалов, которых слушать тошно... Шмурнов правильно сделал, что ушел из этого газового гадюшника...
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Из Твери Леха
1648562417
тот случай, когда не велика потеря. комментатор был ни о чём.
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nik55
1648564320
остались самые преданные жополизы
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vladik12
1648568731
Шмури - качественный комментатор, на мой взгляд, пусть многие с этим и не согласны. У него есть эмоции, драйв, нерв! Без этого спорт не спорт. Шмури давал все это прочувствовать. Вспомните, например: "БЕГИ, ДЗЮБА, БЕГИ!". Это остается приятным воспоминанием.
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Atyrau85
1648574224
Правильно что ушел. Второй после Стогниенко,чей голос приятно слушать смотря матч. Удачи
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шахта Заполярная
1648574361
То, что Шмурнов ушел - это нормально для нормального комментатора. Сенсация будет если Черданцев или Губернев уйдет или выгонят. А их выгонят только тогда, когда язык сотрется, не будет шершавым
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zigbert
1648624435
Нормальных комментаторов сейчас выживают с Матч ТВ и не удивительно что Шмурнов стал одним из тех кто оказался неугоден этой компании.
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