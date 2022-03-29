«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает сотрудничество с комментатором Александром Шмурновым.

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.

Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий.

Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!

Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Шмурнов – второй комментатор, покинувший «Матч ТВ» в марте.

18 марта с телеканала ушел Сергей Кривохарченко.

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