«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает сотрудничество с комментатором Александром Шмурновым.
«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.
Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий.
Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!
Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», – написал Тащин в своем телеграм-канале.
- Шмурнов – второй комментатор, покинувший «Матч ТВ» в марте.
- 18 марта с телеканала ушел Сергей Кривохарченко.
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Источник: телеграм-канал Александра Тащина