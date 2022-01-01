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«Матч ТВ» объявил об уходе комментатора Шмурнова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал прекращает сотрудничество с комментатором Александром Шмурновым.

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.

Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий.

Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!

Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • Шмурнов – второй комментатор, покинувший «Матч ТВ» в марте.
  • 18 марта с телеканала ушел Сергей Кривохарченко.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Комментарии7
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    Рейтинг: +273

    Сделаны из Дерева 8 минут назад

    газпром-срач тв давно реально надо заблочить))

    0
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    Рейтинг: +777

    Hoahin 9 минут назад

    Ну и хорошо, лично он по рейтингу отвращения находился на 3 месте, после Черданцева и Генича

    0
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    Рейтинг: +2681

    СуперПАВ9 18 минут назад

    Я его в живую видел

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2681

    СуперПАВ9 18 минут назад

    Не велика потеря не когда мне не нравился

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +837

    jek718875 21 минуту назад

    Теперь мы не услышим его "р"

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +9543

    "supermax" 22 минуты назад

    расформировать бы ваш канал сосем....

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    Ответить
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    Рейтинг: +314

    Guinnesss 22 минуты назад

    Душнила, никогда не нравился

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