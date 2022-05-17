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Попов: «Планирую приехать на игру с «Динамо» и попрощаться с «Сочи»

17 мая 2022, 11:30

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, восстанавливающийся после травмы в Болгарии, планирует приехать на матч 30-го тура РПЛ против «Динамо».

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Сочи», руководство и тренеров за то, что они пошли мне навстречу и отпустили в Болгарию. В игре с ЦСКА я получил повреждение икроножной мышцы и выбыл на 3-4 недели. Я попросил отпустить меня домой, чтобы проходить терапию и восстановление.

Наш главный тренер Владимир Федотов и его штаб проделали фантастическую работу, генеральный директор Дмитрий Рубашко и его помощник Андрей Орлов на протяжении двух лет сделали для меня и команды очень многое, они настоящие профессионалы.

Я планирую приехать на игру с «Динамо», попрощаться с командой. Сказать еще раз спасибо за прекрасное отношение ко мне. Все мы в «Сочи» провели отличный сезон, сделали все, чтобы впервые в истории клуба оказаться в призерах чемпионата.

Дай бог, чтобы в субботу мы победили и завоевали серебряные медали. В клубе работают большие профессионалы, собраны классные футболисты», — сказал Попов.

  • Попов подписал контракт с «Левски» на два года.
  • Он останется в «Сочи» до конца сезона.
  • Попов играет за российские клубы с 2012 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Попов Ивелин
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