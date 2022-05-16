Нкунку из «Лейпцига» – лучший игрок сезона в Бундеслиге

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
24-летний француз обошел нападающих Роберта Левандовского («Бавария»), Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) и Патрика Шика («Байер»). Болельщики, эксперты и клубы выбрали Нкунку лучшим совместным решением.
- Нкунку забил 20 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах сезона Бундеслиги.
- «Лейпциг» занял 4-е место в Бундеслиге.
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Источник: сайт Бундеслиги