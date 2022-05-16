«Не является субъектом футбола»: Комитет по этике РФС не будет рассматривать высказывания Заремы после игры «Спартак» – «Зенит»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что Зареме Салиховой не грозит наказание за слова, сказанные после матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Супруга Леонида Федуна заявила, что «российские судьи – холуи у газпромовского руководства, которые исполняют глобальный заказ».

«Если она не занимает никакой должности в «Спартаке» – она не является субъектом футбола. Если она не является субъектом футбола, то никакая жалоба не может быть рассмотрена. Это мнение обычного человека», – объяснил Андреев.

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.

Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.

Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?