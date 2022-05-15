Зарема – после игры с «Зенитом»: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, исполняющие глобальный заказ»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила по судейству после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи – холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Артем Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всe частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Сергея Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.

Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена», – считает Салихова.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?