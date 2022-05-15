Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема – после игры с «Зенитом»: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, исполняющие глобальный заказ»

Зарема – после игры с «Зенитом»: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, исполняющие глобальный заказ»

15 мая 2022, 22:35
26

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила по судейству после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи – холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Артем Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всe частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Сергея Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.

Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена», – считает Салихова.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Матч «Спартак» – «Зенит» собрал в кинотеатрах 684 тысячи рублей 2
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести» 67
Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***» 23
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1652643501
Слишком много ей внимания уделяется...
Ответить
житель СПб
1652643558
Вроде бы не глупая женщина, а пишет такое... Вот она, женская эмоциональность.
Ответить
NewLife
1652643982
Раньше я ее хейтил, когда она выставляла напоказ внутренние дрязги, а сейчас могу только похвалить за правду о продажных судьях и дутых чемпионах. Это бесит немытых, которым нечего возразить.
Ответить
neveldomha
1652644236
Похоже на визг свиноматки.
Ответить
ilichkadr
1652644569
Зареме всё не так. Гол Малкома судья не засчитал, пенальти дал, никого не удалил, 4 горчичника выписал Спартаку, а нытьё продолжается. Этож какие нервы нужно иметь, чтобы выносить подобное.
Ответить
Павелий
1652648773
Надо Зарему Салихову назначить главой РФС. Она всегда рубит правду-матку. Сможет честно сказать как официальное лицо, где находится наз российский футбол из-за вседозволенности и админресурса Газпрома.
Ответить
Dguffin
1652655972
Опять забыли отвязать ее от холодильника?) Лучше бы дальше порнофотки в отелях постила. А не рот открывала.
Ответить
somn
1652679096
А зачем Зениту очки? Об этом она не подумала. В старину в таких случаях говорили: "Изблевала яд свой..."
Ответить
paracetamol
1652679570
Пенальти спорный, Зенит забил, а судья его назначил. При этом желтую вратарю не дал. Вообще ничего не понимаю, кроме того, что Зарема - дура.
Ответить
Lilipyt
1652683675
Да там вообще отменять гол не надо было. Игры во вратаря не было. Поэтому поставили пенальти за то что Селихов сбил игрока в штрафной. В итоге там и там был гол. Ни чего не изменилось, от ничьи не ушли бы. Я не понимаю, когда заставляют перебивать пенальти если игрок забежал раньше до удара на пол метра. Игрок помешать бьющему не может и смутить вратаря тоже. Но все судьи по разному смотрят на это. Кому то и на два метра плевать, а кому и пол метра перебор.
Ответить
Главные новости
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
3
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
5
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
39
Все новости
Все новости
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
1
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+