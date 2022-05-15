Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Зарема – после игры с «Зенитом»: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, исполняющие глобальный заказ»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила по судейству после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи – холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Артем Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всe частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Сергея Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить.

Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена», – считает Салихова.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Быстров: «Тот, кто считает пенальти «Зенита» в игре со «Спартаком» несправедливым, вообще не разбирается в футболе»
Судья Федотов: «Зенит» по правилам должен был перебить пенальти в игре со «Спартаком» из-за Дзюбы»
Ребров: «Спартаку» вернется за матч с «Зенитом»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.05.2022 22:35
Комментарии21
...
  • ...
    Рейтинг: +433

    (Меня за банили) 1 час назад

    Так что,Шоюба реально раньше вбежал при пенальти?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5348

    Павелий 1 час назад

    Надо Зарему Салихову назначить главой РФС. Она всегда рубит правду-матку. Сможет честно сказать как официальное лицо, где находится наз российский футбол из-за вседозволенности и админресурса Газпрома.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19435

    Аvenger 2 часа назад

    У Абдуллы было 11 жен. До чего допиликала (Гюльчатай! Господин назначил меня Старшей Женой) Чем, для Гюльчатай, это закончилось смотрите в фильме "Белое солнце пустыни".

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14615

    Barmaleushka 2 часа назад

    Ну вот и дождались ))))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17518

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 2 часа назад

    Прям бальзам на душу любителям склок, слухов и желтой прессы !!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15153

    ilichkadr 2 часа назад

    Зареме всё не так. Гол Малкома судья не засчитал, пенальти дал, никого не удалил, 4 горчичника выписал Спартаку, а нытьё продолжается. Этож какие нервы нужно иметь, чтобы выносить подобное.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4314

    neveldomha > ilichkadr 2 часа назад

    И кстати, в свое время Ахметова удалили за подобный фол против Соболяева. А тут оказывается Сантос в такой же точно ситуации сам коленом о спартаковскую бутцу зацепился, причем не щиток.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11436

    Вомбат 2 часа назад

    Глобальный заказ -- это очевидно заказ мирового правительства. Очевидно, Газпром подчинается именно ему. Да, это сильный ход, молодец девочка.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15153

    ilichkadr > Вомбат 2 часа назад

    Эта девочка сама не прочь сесть в кресло этого самого мирового правительства.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5100

    AtticusFinch 2 часа назад

    Я думаю, что в этот раз судья просто обосрался, не засчитав чистый гол - и пришлось ставить пенальти!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15153

    ilichkadr > AtticusFinch 2 часа назад

    Естественно обосрался, ибо пока он думал и размышлял, ждал отмашки VARa, Малком забил гол. Вот тут и пронесло товарисча.............

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1466

    22 raza chemp > ilichkadr 2 часа назад

    Да нет он просто так хотел найти повод и поставить пенальти что увидев малейший повод на радостях свистнул, а потом понял что лучше бы не свистел. Но там на вар же иванов сидит которого на год после убийства спартака в питере вышвырнули из судейства, он все сделает правильно.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4314

    neveldomha 2 часа назад

    Похоже на визг свиноматки.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13918

    NewLife 2 часа назад

    Раньше я ее хейтил, когда она выставляла напоказ внутренние дрязги, а сейчас могу только похвалить за правду о продажных судьях и дутых чемпионах. Это бесит немытых, которым нечего возразить.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11436

    Вомбат > NewLife 2 часа назад

    Не согласны, что гол Малкома был забит чисто, и судья свистнул в пользу провинившихся?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13918

    NewLife > Вомбат 2 часа назад

    Конечно не согласен. Ерохин сфолил против вратаря.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17518

    Persona_non_Grata > Вомбат 2 часа назад

    Гол после свистка НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБИТ ЧИСТО !!! ЕСЛИ БЫ не свистнул - вопросов нет, но он с у к а свистнул - ВСЁ ...!!!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +281

    Stavr007 > Вомбат 1 час назад

    в чемпионате италии была похожая ситуация, и гола вынуждены были не засчитать потому что был СВИСТОК

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15659

    житель СПб 2 часа назад

    Вроде бы не глупая женщина, а пишет такое... Вот она, женская эмоциональность.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19435

    Аvenger > житель СПб 1 час назад

    Это не она пишет. Рекламодайтер Федуна пишет. Женщина не может писать такое, . Когда первый пост от Заремы увидели? в 2022 году

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11