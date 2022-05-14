«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» музыкальным клипом. В основе сюжета – быт бездомного

Я смотрю последнее время все пресс службы заняты только одним - как бы вылить побольше говна на соперника и вот откуда эта хрень пошла, можно только догадаться ((( Куда подевалось уважительное отношение к сопернику ??? Ведь если даже логически подумать, то победить сильного и уважаемого противника гораздо почетнее, чем того, кем вы его пытаетесь представить !!! Жаль, что Спартак идет по этому же пути !!!
Пресс-служба «Спартака» подготовила клип перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита». В нем использован образ бездомного человека.
В качестве музыкального оформления использована композиция группы «Король и Шут».
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 15 мая.
- В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?