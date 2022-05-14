«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» музыкальным клипом. В основе сюжета – быт бездомного

Пресс-служба «Спартака» подготовила клип перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита». В нем использован образ бездомного человека.

В качестве музыкального оформления использована композиция группы «Король и Шут».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 15 мая.

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?