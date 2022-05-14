Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» музыкальным клипом. В основе сюжета – быт бездомного

Пресс-служба «Спартака» подготовила клип перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита». В нем использован образ бездомного человека.

В качестве музыкального оформления использована композиция группы «Король и Шут».

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 15 мая.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за поражение 1:7» 7
Комбаров: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полную силу» 2
Орлов: «Спартак» – не конкурент для «Зенита» 40
Источник: телеграм-канал «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.05.2022 22:54
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +17472

    Persona_non_Grata 21 минуту назад

    Я смотрю последнее время все пресс службы заняты только одним - как бы вылить побольше говна на соперника и вот откуда эта хрень пошла, можно только догадаться ((( Куда подевалось уважительное отношение к сопернику ??? Ведь если даже логически подумать, то победить сильного и уважаемого противника гораздо почетнее, чем того, кем вы его пытаетесь представить !!! Жаль, что Спартак идет по этому же пути !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3513

    Spirit_78 25 минут назад

    Быдлятина мясная, что тут сказать. Вот вся их сущность. И самое мерзкое и паскудное - то, что они в своём высере использовали великое творение группы Король и шут.
    Очень хочется, чтобы зенитовские пиарщики не опускались до их мразотного уровня и не отвечали в том же духе.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19388

    Аvenger 29 минут назад

    Быт бездомного! ДА! Я БОМЖ. У меня 4(четыре) квартиры. Живу то в одной, то в другой, третьей... Поросятину ем 7 раз в день.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17472

    Persona_non_Grata > Аvenger 26 минут назад

    Да не пи*ди ты только !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19388

    Аvenger 39 минут назад

    И тут музон на клип украли у "БОМЖЕЙ".
    «Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Группа была образована в Ленинграде в 1988 году.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1159

    Sky Spartak 1 час назад

    Вот и руководство Спартака.... жаль, что такое .овно делают... никакого уважения к сопернику...

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6508

    Semenycch 1 час назад

    Обыграть тему свинарника наполненного грязными, тупыми поросями, сосущими кроме всего прочего и нефть Лукойла очень просто.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3513

    Spirit_78 > Semenycch 10 минут назад

    Самый лучший способ макнуть спартачей в их же парашу - не уподобляться им. Поверьте, эффект будет мощный, хоть и не мгновенный.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +758

    Каменный стояк 1 час назад

    Молодцы спартаковцы, очень точно показали сущность Газовика

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +838

    inzek 1 час назад

    че к чему? пояснительная бригада ты где?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +350

    Спартач80 1 час назад

    Всё по делу,только забыли туда четвёртую шлю..,фарм команду добавить-НН...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +85

    fakeid 1 час назад

    небось, авторство зарембы. только она на такую тупость способна.

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11