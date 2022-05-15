Хлусевич – о ничьей с «Зенитом»: «Очко есть очко. Пенальти на 93-й минуте не понял»

Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости ушли от поражения, забив пенальти на 90+3 минуте.

«Я не понял этот пенальти, но не могу судить рефери. Очко – есть очко. Но при своих трибунах хотелось выиграть, последний матч сезона на домашнем стадионе. Но вышло как вышло…» – сказал Хлусевич.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

В последнем туре «Спартак» сыграет с «Химками».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?