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Хлусевич – о ничьей с «Зенитом»: «Очко есть очко. Пенальти на 93-й минуте не понял»

Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости ушли от поражения, забив пенальти на 90+3 минуте.

«Я не понял этот пенальти, но не могу судить рефери. Очко – есть очко. Но при своих трибунах хотелось выиграть, последний матч сезона на домашнем стадионе. Но вышло как вышло…» – сказал Хлусевич.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • В последнем туре «Спартак» сыграет с «Химками».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:54
Комментарии2
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    Рейтинг: +11419

    Вомбат 6 минут назад

    Я тоже не понял. Малком забил гол, зачем судья его отменил, если игроки Зенита не нарушали правила?

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    Рейтинг: +10681

    knikos 15 минут назад

    Так бы и сказал :" Пенальти не было , надо было засчитывать чистый гол Малкома ". Но ведь это же хряк ...

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