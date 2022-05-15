Тедеско вывел «Лейпциг» в Лигу чемпионов. Он принял команду по ходу сезона на 11-м месте

«Лейпциг» накануне обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов. Команда Доменико Тедеско финишировала в таблице Бундеслиги на четвертом месте.

Экс-тренер «Спартака» принял «Лейпциг» в декабре на 11-м месте.

Тедеско выиграл 60 процентов матчей с «Лейпцигом» в Бундеслиге (20 матчей, 12 побед) – лучший процент побед среди всех тренеров в истории клуба.

При Тедеско «Лейпциг» демонстрирует рекордный темп набора очков в Бундеслиге (2 за матч) и рекордную результативность (2,4 гола в среднем за игру).

У «Лейпцига» 3-й по стоимости состав в Бундеслиге.

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