Тедеско вывел «Лейпциг» в Лигу чемпионов. Он принял команду по ходу сезона на 11-м месте

«Лейпциг» накануне обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов. Команда Доменико Тедеско финишировала в таблице Бундеслиги на четвертом месте.
Экс-тренер «Спартака» принял «Лейпциг» в декабре на 11-м месте.
- Тедеско выиграл 60 процентов матчей с «Лейпцигом» в Бундеслиге (20 матчей, 12 побед) – лучший процент побед среди всех тренеров в истории клуба.
- При Тедеско «Лейпциг» демонстрирует рекордный темп набора очков в Бундеслиге (2 за матч) и рекордную результативность (2,4 гола в среднем за игру).
- У «Лейпцига» 3-й по стоимости состав в Бундеслиге.
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Источник: Бомбардир.ру