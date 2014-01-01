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Тедеско вывел «Лейпциг» в Лигу чемпионов. Он принял команду по ходу сезона на 11-м месте

«Лейпциг» накануне обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов. Команда Доменико Тедеско финишировала в таблице Бундеслиги на четвертом месте.

Экс-тренер «Спартака» принял «Лейпциг» в декабре на 11-м месте.

  • Тедеско выиграл 60 процентов матчей с «Лейпцигом» в Бундеслиге (20 матчей, 12 побед) – лучший процент побед среди всех тренеров в истории клуба.
  • При Тедеско «Лейпциг» демонстрирует рекордный темп набора очков в Бундеслиге (2 за матч) и рекордную результативность (2,4 гола в среднем за игру).
  • У «Лейпцига» 3-й по стоимости состав в Бундеслиге.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13868

    NewLife 1 час назад

    Браво !! Привет ублюдку из Сочи.

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