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Сергеев: «Хочу оказаться на поле вместе с Дзюбой»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев хочет, чтобы главный тренер Сергей Семак выпустил его на поле одновременно с форвардом команды Артемом Дзюбой.

«Хотел бы оказаться на поле вместе с Дзюбой? Да! Очень интересно было бы. Тем более Артем — лучший бомбардир в истории российских чемпионатов», – сказал Сергеев.

  • «Зенит» купил Сергеева зимой у «Крыльев Советов».
  • Сергеев в 1-й же зенитовский сезон взял РПЛ.
  • Он воспитанник «Строгино».

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Источник: «Матч ТВ»

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