Главные новости дня. «Арсенал» вылетел в ФНЛ; Лунев дебютировал в Бундеслиге

Президент УЕФА Чеферин – о новом формате ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги».

Чеферин – о санкциях против России: «УЕФА нарушил свои традиции, отказавшись от принципов нейтралитета».

Языджи выбыл до конца сезона.

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке (The Sun).

Лунев дебютировал за «Байер» в Бундеслиге.

РПЛ. «Уфа» победила «Арсенал» благодаря голу Агаларова, досрочно отправив туляков в ФНЛ.

Смолов вышел на третье место в списке бомбардиров в истории РПЛ, догнав Павлюченко.

Левандовски: «Возможно, я провел последний матч за «Баварию».

Кубок Англии. «Ливерпуль» в 150-м финале турнира обыграл «Челси» в серии пенальти и взял 2-й трофей в сезоне.

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» музыкальным клипом. В основе сюжета – быт бездомного.

Изидор выбыл на несколько месяцев (Иван Карпов).