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Изидор выбыл на несколько месяцев (Иван Карпов)

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор из-за травмы пропустит несколько месяцев. Об этом написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Изидор травмировал левый голеностоп в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

  • 21-летний форвард куплен у «Монако» зимой за 3,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Изидор провел 11 матчей, забил 7 голов, сделал ассист.
  • В последнем туре «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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14.05.2022 23:24
Комментарии3
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    Рейтинг: +4130

    PAREVG. 58 минут назад

    Здоровья.
    Лучше бы бесполезный Керк травму получил. или Мампаси...

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    Рейтинг: +7261

    vladik12 > PAREVG. 55 минут назад

    Не надо никому желать травмы.

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    Рейтинг: +4130

    PAREVG. > vladik12 42 минуты назад

    Согласен, неправ я.

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