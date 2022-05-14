Изидор выбыл на несколько месяцев (Иван Карпов)

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор из-за травмы пропустит несколько месяцев. Об этом написал бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Изидор травмировал левый голеностоп в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

21-летний форвард куплен у «Монако» зимой за 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Изидор провел 11 матчей, забил 7 голов, сделал ассист.

В последнем туре «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов».

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