Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

Смолов вышел на третье место в списке бомбардиров в истории РПЛ, догнав Павлюченко

Нападающий «Динамо» Федор Смолов достиг отметки в 94 гола в РПЛ. Это третье место в списке бомбардиров в истории лиги, которое игрок делит с Романом Павлюченко.

Больше в РПЛ забили только Александр Кержаков (133) и Артем Дзюба (148).

  • Смолов – воспитанник «Динамо».
  • Его лучшее достижение в РПЛ – 2-е место с «Локомотивом».
  • За него же Смолов сейчас борется с «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Смолов в матче с «Локомотивом» забил своей бывшей команде. Ему покатил на ногу вратарь соперника Гилерме 4
Кубок России представил ретро-афишу финала со Смоловым и Джикией 1
Селюк: «Тюкавин должен получать больше игрового времени, чем Федя по прозвищу «60 минут»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:50
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +203

    Александр Став 1 минуту назад

    молодец, конечно, только Рома в Англии 4 года играл, а Федя в Сельте полгода поболтался и домой.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11