Смолов вышел на третье место в списке бомбардиров в истории РПЛ, догнав Павлюченко

Нападающий «Динамо» Федор Смолов достиг отметки в 94 гола в РПЛ. Это третье место в списке бомбардиров в истории лиги, которое игрок делит с Романом Павлюченко.

Больше в РПЛ забили только Александр Кержаков (133) и Артем Дзюба (148).

Смолов – воспитанник «Динамо».

Его лучшее достижение в РПЛ – 2-е место с «Локомотивом».

За него же Смолов сейчас борется с «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?