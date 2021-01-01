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Кубок Англии. «Ливерпуль» в 150-м финале турнира обыграл «Челси» в серии пенальти и взял 2-й трофей в сезоне

«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка Англии. Ливерпульцы оказались точнее в серии пенальти.

У «Челси» в послематчевой серии не реализовали удары защитник Сесар Аспиликуэта и полузащитник Мэйсон Маунт.

Это был 150-й финал турнира.

В этом году эти же команды играли в финале Кубка английской лиги, и тоже в серии пенальти точнее оказался «Ливерпуль».

«Ливерпуль» претендует на квадрупл по итогам сезона.

Англия. Кубок. Финал

Челси – Ливерпуль – 0:0 (5:6 по пенальти)

Результаты Кубка Англии

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +402

    Сделаны из Дерева 23 минуты назад

    выскочкам опять повезло
    не че реал натянет этот сброд

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    Рейтинг: +1010

    САНЁК17 59 минут назад

    Англосаксы не когда не уммет пенальти пробит,пэдор МАУУУУУНТ

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    Рейтинг: +11747

    DeStar 59 минут назад

    молодцы, но игра была так себе конечно
    в апл уже ничего не светит им
    сити из двух матчей нужно 4 очка вряд ли не наберут
    ну вот лч да, шансы ё

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