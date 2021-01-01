Кубок Англии. «Ливерпуль» в 150-м финале турнира обыграл «Челси» в серии пенальти и взял 2-й трофей в сезоне

выскочкам опять повезло
не че реал натянет этот сброд
«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка Англии. Ливерпульцы оказались точнее в серии пенальти.
У «Челси» в послематчевой серии не реализовали удары защитник Сесар Аспиликуэта и полузащитник Мэйсон Маунт.
Это был 150-й финал турнира.
В этом году эти же команды играли в финале Кубка английской лиги, и тоже в серии пенальти точнее оказался «Ливерпуль».
«Ливерпуль» претендует на квадрупл по итогам сезона.
Англия. Кубок. Финал
Челси – Ливерпуль – 0:0 (5:6 по пенальти)
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?