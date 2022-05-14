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РПЛ. «Уфа» победила «Арсенал» благодаря голу Агаларова, досрочно отправив туляков в ФНЛ

14 мая 2022, 15:53
11

В 29-м туре чемпионата России «Уфа» дома обыграла тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принес гол лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова.

Набрав три очка, «Уфа» догнала «Урал», идущий на 14-м месте в таблице лиги.

«Арсенал» потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе и вылетел в ФНЛ.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

Голы: Кабутов, 13; 1:1 – К. Кангва, 25; 2:1 – Агаларов, 75.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Кротов, 46), Никитин, Журавлeв, Плиев, Иванов (Камилов, 46), Кабутов, Агаларов, Фищенко (Ортис, 65), Урунов (Саплинов, 85), Касинтура (Голубев, 79).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв (Э. Кангва, 22), Гулиев (Деспотович, 77), Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов (Радакович, 77), Марков (Луценко, 77).

Предупреждения: нет – Смольников, 24; Э. Кангва, 40; Костадинов, 45.

Удаление: нет – Э. Кангва, 72.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Арсенал
Комментарии (11)
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Bozigit
1652532952
Арсенал жалко. Хорошая команда(
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Bozigit
1652533074
Божовича тоже жаль
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Муруал
1652533082
Поздравляю клуб Уфа с победой! Пусть останутся в премьер-лиге. Агаларов молодец!
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portero
1652533130
Туле досвидос... а УФА имеет шанец на сегодня посмотрим что из этого выйдет....
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MaxRnD
1652533248
Божович всё-таки вывел Арсенал в ФНЛ. Топарь ...
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Play
1652533303
Если Уфа опять отскочит как в прошлом году с Ротором это будет просто п**дец, сколько можно
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Из Твери Леха
1652533508
Сейчас Урал сливает Рубину, потом Арсенал Уралу и Уфа вылетает.
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ААМ
1652535019
Тула на вылет, а Уфа пока зоне вылета.
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JTherry
1652545495
напрасно Арсенал пригласил тренером Божовича, да и главный манагер, Аджоев, не ахти, что из себя представляет, ни говорить толком, ни руководить не умеет... у Газика, Сайманова и дяди Гриши запахло подгоревшим "теплым местом", к следующему "распилу" госбабла могут и не допустить...
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