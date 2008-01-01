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РПЛ. «Уфа» победила «Арсенал» благодаря голу Агаларова, досрочно отправив туляков в ФНЛ

В 29-м туре чемпионата России «Уфа» дома обыграла тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принес гол лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова.

Набрав три очка, «Уфа» догнала «Урал», идущий на 14-м месте в таблице лиги.

«Арсенал» потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе и вылетел в ФНЛ.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

Голы: Кабутов, 13; 1:1 – К. Кангва, 25; 2:1 – Агаларов, 75.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Кротов, 46), Никитин, Журавлeв, Плиев, Иванов (Камилов, 46), Кабутов, Агаларов, Фищенко (Ортис, 65), Урунов (Саплинов, 85), Касинтура (Голубев, 79).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв (Э. Кангва, 22), Гулиев (Деспотович, 77), Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов (Радакович, 77), Марков (Луценко, 77).

Предупреждения: нет – Смольников, 24; Э. Кангва, 40; Костадинов, 45.

Удаление: нет – Э. Кангва, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:53
Комментарии11
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    Рейтинг: +3576

    ААМ 59 минут назад

    Тула на вылет, а Уфа пока зоне вылета.

    1
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    Рейтинг: +619

    Suvorov51 1 час назад

    Вот и закончилась сказка для туляков. все что было все просрали. ну а что делать. такова жизнь. будем бороться в ФНЛ. что бы не улететь во вторую. а вышку теперь и не видать. ну если только В.В. как помогает стать шемьпиньонами бомжатнику

    1
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    Рейтинг: +6596

    Из Твери Леха 1 час назад

    Сейчас Урал сливает Рубину, потом Арсенал Уралу и Уфа вылетает.

    1
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    Рейтинг: +2559

    Play 1 час назад

    Если Уфа опять отскочит как в прошлом году с Ротором это будет просто п**дец, сколько можно

    1
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    Рейтинг: +49653

    MaxRnD 1 час назад

    Божович всё-таки вывел Арсенал в ФНЛ. Топарь ...

    2
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    Рейтинг: +6500

    Semenycch 1 час назад

    Уфа завоевала себе этой победой шанс остаться высшей лиге. Если Завтра Урал победит Рубин, то последний матч чемпионата Рубин - Уфа будет фееричным.

    2
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    Рейтинг: +63952

    portero 1 час назад

    Туле досвидос... а УФА имеет шанец на сегодня посмотрим что из этого выйдет....

    3
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    Рейтинг: +1564

    Муруал 1 час назад

    Поздравляю клуб Уфа с победой! Пусть останутся в премьер-лиге. Агаларов молодец!

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    Рейтинг: +63952

    portero > Муруал 1 час назад

    Ещё ничего не решили, но Тулу уже отправили в ФНЛ, у самих шанец только появился....

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    Рейтинг: +1766

    Bozigit 1 час назад

    Божовича тоже жаль

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    Рейтинг: +1766

    Bozigit 1 час назад

    Арсенал жалко. Хорошая команда(

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