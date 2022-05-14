РПЛ. «Уфа» победила «Арсенал» благодаря голу Агаларова, досрочно отправив туляков в ФНЛ

В 29-м туре чемпионата России «Уфа» дома обыграла тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принес гол лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова.

Набрав три очка, «Уфа» догнала «Урал», идущий на 14-м месте в таблице лиги.

«Арсенал» потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе и вылетел в ФНЛ.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

Голы: Кабутов, 13; 1:1 – К. Кангва, 25; 2:1 – Агаларов, 75.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Кротов, 46), Никитин, Журавлeв, Плиев, Иванов (Камилов, 46), Кабутов, Агаларов, Фищенко (Ортис, 65), Урунов (Саплинов, 85), Касинтура (Голубев, 79).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв (Э. Кангва, 22), Гулиев (Деспотович, 77), Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов (Радакович, 77), Марков (Луценко, 77).

Предупреждения: нет – Смольников, 24; Э. Кангва, 40; Костадинов, 45.

Удаление: нет – Э. Кангва, 72.

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