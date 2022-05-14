Левандовски: «Возможно, я провел последний матч за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 34-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:2) не исключил летний уход из клуба, несмотря на наличие контракта до 2023 года.

«Вполне возможно, что это была моя последняя игра за «Баварию». Не могу сказать на 100 процентов, но может быть. Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба», – сказал поляк.

Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.

В этом сезоне он забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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