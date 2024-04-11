Мбаппе получил одну из самых низких оценок от L’Equipe за матч с «Барселоной»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил оценку 3 от французского издания L’Equipe по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3). Такой же балл у французского клуба получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Марко Асенсио. Худшая оценка – 2 – у защитника Лукаса Бералдо. Лучшим у «ПСЖ» стал Витинья (7).

У «Барселоны» никто из футболистов не получил оценку ниже 5. Лучшим стал автор дубля Рафинья с баллом 8. У Роберта Левандовски оценка 7.