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    • Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Примеры – лидирует защитник «Реала»

    Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Примеры – лидирует защитник «Реала»

    Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг футболистов Примеры с самыми большими зарплатами.

    Топ-5 состоит из представителей «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

    Самый высокооплачиваемый игрок в чемпионате Испании – защитник Давид Алаба.

    1. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро в месяц до уплаты налогов;

    2. Роберт Левандовски («Барселона») – 1,87 млн евро;

    3-6. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;

    3-6. Джуд Беллингем («Реал») – 1,67 млн евро;

    3-6. Илкай Гюндоган («Барселона») – 1,67 млн евро;

    3-6. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.

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    Источник: L’Equipe

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