Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Примеры – лидирует защитник «Реала»

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг футболистов Примеры с самыми большими зарплатами.
Топ-5 состоит из представителей «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».
Самый высокооплачиваемый игрок в чемпионате Испании – защитник Давид Алаба.
1. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро в месяц до уплаты налогов;
2. Роберт Левандовски («Барселона») – 1,87 млн евро;
3-6. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;
3-6. Джуд Беллингем («Реал») – 1,67 млн евро;
3-6. Илкай Гюндоган («Барселона») – 1,67 млн евро;
3-6. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.