Лунев объяснил разницу между РПЛ и Бундеслигой

Бывший вратарь «Байера» и «Зенита» Андрей Лунев сравнил Бундеслигу и РПЛ.

«Различия? Качество и скорость принятия решений, интенсивность. Это заметно ещe в тренировочном процессе. При этом я не скажу, что там футболисты на голову сильнее тех, что в России. Другие требования. Другая конкуренция в чемпионате. Это создаeт благоприятные условия для развития игроков.

Ты всегда должен давать 100%, потому что позади такие же голодные ребята, которые хотят себя показать. У тебя нет времени и возможности расслабиться. И такого кредита доверия, как в России», – сказал Лунeв.