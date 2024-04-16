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    Лунев объяснил разницу между РПЛ и Бундеслигой

    Бывший вратарь «Байера» и «Зенита» Андрей Лунев сравнил Бундеслигу и РПЛ.

    «Различия? Качество и скорость принятия решений, интенсивность. Это заметно ещe в тренировочном процессе. При этом я не скажу, что там футболисты на голову сильнее тех, что в России. Другие требования. Другая конкуренция в чемпионате. Это создаeт благоприятные условия для развития игроков.

    Ты всегда должен давать 100%, потому что позади такие же голодные ребята, которые хотят себя показать. У тебя нет времени и возможности расслабиться. И такого кредита доверия, как в России», – сказал Лунeв.

    • За 2 года в «Байере» Лунев провел 3 матча.
    • Сейчас Лунев в «Карабахе» – контракт до лета.
    • Андрей трижды брал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: Sports.ru

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