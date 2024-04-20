«Бавария» вернулась к кандидатуре тренера, работавшего в «Локомотиве»

«Бавария» кардинально изменила планы по поводу назначения нового тренера после отказа Юлиана Нагельсмана.

Мюнхенский клуб по-прежнему рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Роберто Де Дзерби, но фаворитом сейчас считается другой специалист.

Это Ральф Рангник. В нем видят тренера на переходный этап – до тех пор, пока возглавить команду не согласится Хаби Алонсо, работающий с «Байером».