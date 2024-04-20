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    • «Бавария» вернулась к кандидатуре тренера, работавшего в «Локомотиве»

    «Бавария» вернулась к кандидатуре тренера, работавшего в «Локомотиве»

    «Бавария» кардинально изменила планы по поводу назначения нового тренера после отказа Юлиана Нагельсмана.

    Мюнхенский клуб по-прежнему рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Роберто Де Дзерби, но фаворитом сейчас считается другой специалист.

    Это Ральф Рангник. В нем видят тренера на переходный этап – до тех пор, пока возглавить команду не согласится Хаби Алонсо, работающий с «Байером».

    • «Баварию» по окончании сезона покинет Томас Тухель.
    • Рангник сейчас возглавляет сборную Австрии.
    • В 2021 году он был управляющим директором «Локомотива».

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    Источник: L'Equipe

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    Комментарии (4)
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    Красногорск_Фан
    1713609274
    R.I.P.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713610629
    Ральф Рагалик-это деньги на ветер
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    fakeid
    1713612971
    а ведь был какой-то игрок из тарасятника, которого у них забрала бавария, и он там даже вроде чемпионом стал. не помню, кто это был.
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