Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д

В матче 30-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла винчью с «Байером» – 1:1. Хозяева открыли счет на 81-й минуте, отличился Никлас Фуллкруг. Гости сумели отыграться на 90+7-й минуте усилиями Йосипа Станишича.

На счету «Боруссии» стало 57 очков после 30 матчей. Она занимает 5-е место.

«Байер» ранее досрочно стал чемпионом Бундеслиги. Сейчас у команды 80 очков. Леверкузенцы в пятый раз в сезоне потеряли очки в чемпионате Германии. У «Байера» стало 5 ничьих и 25 побед при 0 поражений.

Беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигла 45 матчей.

Германия. Бундеслига. 30-й тур

Боруссия Д – Байер – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Фуллкруг, 81. 1:1 – Станишич, 90+7.

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