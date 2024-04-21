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    • Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д

    Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д

    В матче 30-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла винчью с «Байером» – 1:1. Хозяева открыли счет на 81-й минуте, отличился Никлас Фуллкруг. Гости сумели отыграться на 90+7-й минуте усилиями Йосипа Станишича.

    На счету «Боруссии» стало 57 очков после 30 матчей. Она занимает 5-е место.

    «Байер» ранее досрочно стал чемпионом Бундеслиги. Сейчас у команды 80 очков. Леверкузенцы в пятый раз в сезоне потеряли очки в чемпионате Германии. У «Байера» стало 5 ничьих и 25 побед при 0 поражений.

    Беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигла 45 матчей.

    Германия. Бундеслига. 30-й тур

    Боруссия Д – Байер – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фуллкруг, 81. 1:1 – Станишич, 90+7.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (7)
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    MazaiNN
    1713721005
    «Байер» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв в гостях дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1.... «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+8-й минуте матча с «Боруссией» Д Так он потерпел или нет?
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    zarsm
    1713722039
    Это магия, я хз
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    MazaiNN
    1713722351
    Я написал в чате но повторюсь и здесь - автор дебил. И не ..уй чистить потом за собой. Олень ***.
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    MazaiNN
    1713722524
    Три раза заметку переделали.. )))
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    BAIv
    1713723656
    Плохо получилось, ставка не сыграла. Денег не дали приподнять, судила гад добавил много, наверное на ничейку поставил.
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