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Языджи выбыл до конца сезона

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, сообщил, что турок больше не сыграет в этом сезоне.

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая.

Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», – сказал агент.

  • Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • В 5 последних матчах у него нет результативных действий.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16171

    paracetamol 21 минуту назад

    Еще один нахлебник нарисовался!

    0
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    Рейтинг: +12366

    playsh 1 час назад

    - Спи спокойно,храбрый воин
    - Мы тебя пока прикроем
    - Ты немного отдохнёшь
    - И в игру опять придёшь

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