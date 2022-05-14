Языджи выбыл до конца сезона

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, сообщил, что турок больше не сыграет в этом сезоне.

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая.

Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», – сказал агент.

Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

В 5 последних матчах у него нет результативных действий.

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