Два футболиста «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке (The Sun)

В четверг на тренировке «Манчестер Юнайтед» произошел конфликт между игроками.
Два неназванных футболиста подрались в ходе занятия.
Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник остановил драку и досрочно завершил тренировку.
- «Юнайтед» идет на 6-м месте в таблице АПЛ.
- Команде осталось провести 1 матч в этом сезоне – против «Кристал Пэлас» (22 мая).
- Летом «МЮ» возглавит Эрик тен Хаг.
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Источник: The Sun