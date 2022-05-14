Два футболиста «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке (The Sun)

В четверг на тренировке «Манчестер Юнайтед» произошел конфликт между игроками.

Два неназванных футболиста подрались в ходе занятия.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник остановил драку и досрочно завершил тренировку.

«Юнайтед» идет на 6-м месте в таблице АПЛ.

Команде осталось провести 1 матч в этом сезоне – против «Кристал Пэлас» (22 мая).

Летом «МЮ» возглавит Эрик тен Хаг.

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