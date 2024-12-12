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  • «Виктория» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Виктория» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Виктория
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
48' М. Выдра
62' Р. Хойлунд 88' Р. Хойлунд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Виктория
1
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
24
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Tom Sloncik
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
33
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-3-2-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
19
Суаре
6
Черв
23
Калвах
10
Шулц
20
Каду
51
Васулин
11
Выдра
3-3-3-1
24
Онана
5
Далот
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Каземиро
12
Маласья
16
Диалло
8
Фернандеш
11
Рэшфорд
11
Зиркзее
20
Каду
24
Гавел
24
Гавел
20
Каду
11
Выдра
24
Сойка
24
Сойка
11
Выдра
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
5
Далот
49
Гарначо
49
Гарначо
5
Далот
12
Маласья
7
Антони
7
Антони
12
Маласья
11
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Рэшфорд
Остались в запасе
Виктория
Манчестер Юнайтед
1
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Tom Sloncik
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Tom Sloncik
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Виктория - Манчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
308
676
Сейвы
6
1
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.74
2.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Манчестер Юнайтед», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория»«Манчестер Юнайтед»

«Виктория» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Виктория
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