12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
3-3-2-2
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
19
Суаре
6
Черв
23
Калвах
10
Шулц
20
Каду
51
Васулин
11
Выдра
3-3-3-1
24
Онана
5
Далот
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Каземиро
12
Маласья
16
Диалло
8
Фернандеш
11
Рэшфорд
11
Зиркзее
20
Каду
24
Гавел
24
Гавел
20
Каду
11
Выдра
24
Сойка
24
Сойка
11
Выдра
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
5
Далот
49
Гарначо
49
Гарначо
5
Далот
12
Маласья
7
Антони
7
Антони
12
Маласья
11
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Рэшфорд
Остались в запасе
Виктория
Манчестер Юнайтед
1
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Tom Sloncik
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Tom Sloncik
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Виктория - Манчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
308
676
Сейвы
6
1
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.74
2.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Манчестер Юнайтед», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»