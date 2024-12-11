В «МЮ» возникли опасения по поводу образа жизни Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Маркуса Рэшфорда из-за его высокой зарплаты – его уход дал бы клубу больше свободы на трансферном рынке. Журналист The Telegraph Люк Эдвардс рассказал, что существует и вторая причина, по которой манкунианцы готовы расстаться с форвардом

«Сообщается, что в клубе обеспокоены образом жизни Рэшфорда за пределами поля, и существует опасение, что он больше не так сосредоточен на футболе, как мог бы быть. Источники утверждают, что он сталкивается с рядом отвлекающих факторов вне футбола, которые влияют на его игру», – написал Эдвардс.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2028 года.

27-летний футболист провел за клуб в этом сезоне 23 матча, забил 7 голов, отдал 3 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро.

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