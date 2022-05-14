Чеферин – о санкциях против России: «УЕФА нарушил свои традиции, отказавшись от принципов нейтралитета»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о мерах, введенных в отношении российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж из соображений безопасности, футбол выиграл.

Когда УЕФА нарушил свои традиции, вышел из зоны комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл.

Этими санкциями УЕФА пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального.

Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда сотни игроков, тренеров и болельщиков оказались отлучены. Это разбивает мне сердце», – заявил Чеферин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?