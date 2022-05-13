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Чеферин – о санкциях против России: «УЕФА нарушил свои традиции, отказавшись от принципов нейтралитета»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о мерах, введенных в отношении российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж из соображений безопасности, футбол выиграл.

Когда УЕФА нарушил свои традиции, вышел из зоны комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл.

Этими санкциями УЕФА пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального.

Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда сотни игроков, тренеров и болельщиков оказались отлучены. Это разбивает мне сердце», – заявил Чеферин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cope

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Сегодня, 11:55
Комментарии7
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    Рейтинг: +3756

    serppion 14 минут назад

    После слов Чеферина "переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад" не могу назвать его умным. Нынешняя ситуация, т.е. отлучение России от европейского футбола отбросит наш футбол вообще лет на 200. Нужна нам такая Европа?

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    Рейтинг: +616

    Suvorov51 35 минут назад

    Очень жаль. что в гейропе побеждают геи и лизунчики женских органов. и они хотят чтобы мы были как они. НИКОГДА мы совсем другие и хохлогеи нам не братья нам больше никогда не надо верить этим проституткам из ГЕЙРОПЫ

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    Рейтинг: +12366

    playsh 50 минут назад

    Чмо нацистское,Чеферин,ты же сам гражданин Словении,ты сам уже это проходил.
    По отцу еврей,а мама белоруска,из Могилёвской губернии.Не стыдно перед предками?

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    Рейтинг: +458

    Sergh4 1 час назад

    Козёл, лижы жопу америкосам больше!

    1
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    Рейтинг: +9841

    "supermax" 1 час назад

    лицемер...

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    Рейтинг: +213

    МасСуд 1 час назад

    Пид.р мокрож.пый, ты полный Ноль в своей работе

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    Рейтинг: +213

    МасСуд 1 час назад

    Отсо.и иди у америкосов

    0
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