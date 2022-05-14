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  • Чеферин – о санкциях против России: «УЕФА нарушил свои традиции, отказавшись от принципов нейтралитета»

Чеферин – о санкциях против России: «УЕФА нарушил свои традиции, отказавшись от принципов нейтралитета»

14 мая 2022, 11:55
9

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о мерах, введенных в отношении российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж из соображений безопасности, футбол выиграл.

Когда УЕФА нарушил свои традиции, вышел из зоны комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл.

Этими санкциями УЕФА пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального.

Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда сотни игроков, тренеров и болельщиков оказались отлучены. Это разбивает мне сердце», – заявил Чеферин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cope
Россия. Премьер-лига Россия Чеферин Александер
Комментарии (9)
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МасСуд
1652521890
Отсо.и иди у америкосов
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МасСуд
1652521936
Пид.р мокрож.пый, ты полный Ноль в своей работе
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"supermax"
1652522145
лицемер...
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Sergh4
1652523050
Козёл, лижы жопу америкосам больше!
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Plyash
1652524496
Чмо нацистское,Чеферин,ты же сам гражданин Словении,ты сам уже это проходил. По отцу еврей,а мама белоруска,из Могилёвской губернии.Не стыдно перед предками?
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serppion
1652526676
После слов Чеферина "переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад" не могу назвать его умным. Нынешняя ситуация, т.е. отлучение России от европейского футбола отбросит наш футбол вообще лет на 200. Нужна нам такая Европа?
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dim29
1652531019
Когда он уже заткнётся,тошнит уже от его лжи и лицемерия.
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