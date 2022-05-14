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  • Президент УЕФА Чеферин – о новом формате ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Президент УЕФА Чеферин – о новом формате ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

14 мая 2022, 09:49
5

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что вопрос создания Суперлиги больше не будет подниматься благодаря реформе еврокубков.

«Ключом ко всему стало то, что удалось за два-три дня предотвратить безумную идею создания так называемой Суперлиги. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы покончили с этим окончательно. По крайней мере на 20 лет.

Большие команды будут чаще играть против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными соперниками. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф», – сказал Чеферин.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Cope
Лига чемпионов Чеферин Александер
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1652513271
Ваши реформы полная ху_йня, как и Лига наций
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Enter2006
1652513518
УЕФА празднует что свою конторку с баблом сохранили, вот и вся правда.
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vladimir-7
1652516113
Испугавшиеся угроз УЕФА команды вернутся и будут участвовать в Суперлиге вместе с Реалом, Барселоной и Ювентусом. Раз российские клубы не допускают до игр в Лиге чемпионов, Европы и т.д., то надо сообщить Чеферу, что Россия будет обращаться о принятии команды РПЛ, например, условного Зенита в Суперлигу.
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BRO_football
1652520333
Всем уже понятно, что монополия УЕФА на европейские турниры, это не нормально. Но подкупные спортивные суды, давление и угрозы на руководителей клубов сделали своё дело. Пусть Чеферин не думает, что отстранение российских клубов пройдёт бесследно для еврокубков. Для умеющих думать людей, это маленький звоночек в сторону того, что с еврокубками что-то не так, и если вдруг Чеферину что-то не понравится, то отстранить могут кого угодно.
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