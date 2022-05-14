Президент УЕФА Чеферин – о новом формате ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что вопрос создания Суперлиги больше не будет подниматься благодаря реформе еврокубков.

«Ключом ко всему стало то, что удалось за два-три дня предотвратить безумную идею создания так называемой Суперлиги. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы покончили с этим окончательно. По крайней мере на 20 лет.

Большие команды будут чаще играть против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными соперниками. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф», – сказал Чеферин.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?