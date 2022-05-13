Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Президент УЕФА Чеферин – о новом формате ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что вопрос создания Суперлиги больше не будет подниматься благодаря реформе еврокубков.

«Ключом ко всему стало то, что удалось за два-три дня предотвратить безумную идею создания так называемой Суперлиги. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы покончили с этим окончательно. По крайней мере на 20 лет.

Большие команды будут чаще играть против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными соперниками. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф», – сказал Чеферин.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Де Брюйне – о вылете от «Реала»: «Это были пять безумных минут, которые невозможно объяснить» 5
Француз Турпен рассудит «Реал» и «Ливерпуль» в финале ЛЧ 1
Чеферин – о работе VAR: «Никто до сих пор ничего не понимает» 4
Источник: Cope

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:49
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2965

    Enter2006 29 минут назад

    УЕФА празднует что свою конторку с баблом сохранили, вот и вся правда.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13608

    Skull_Boy 33 минуты назад

    Ваши реформы полная ху_йня, как и Лига наций

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11