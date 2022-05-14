«Химки»: «Должны решить задачу в матче со «Спартаком». Нужно просто дотерпеть»

Тренер «Химок» Денис Попов высказался после матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2). Химчане уже думают о ближайшей встрече против «Спартака».

– Вы наверняка разбирали, как играет «Ростов», и знали про их забросы за спину защитникам. Почему в итоге не получилось противостоять этому?

– Мы всегда разбираем соперника. У нас были такие же ошибки зеркальные с «Локомотивом». Мы знали об опасности их передач вперeд и быстрых форвардах. Объясняли, как играть против них и что делать. Но нужно отметить, что с последнего места подниматься очень тяжело. Каждая игра для ребят как последняя. У нас и заявка ограниченная, и травмированных много, а также карточки – это ни в коем случае не оправдание, но вы видите: команда бьeтся, мы не разваливаемся. Играем в атаку, забиваем голы, имеем моменты.

Нужно просто дотерпеть, остался заключительный матч, в котором, мы должны решать задачу.

«Химки» не идут в зоне переходных матчей только ввиду дополнительных показателей.

Матч «Химки» – «Спартак» состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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