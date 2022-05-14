В Москве попрощались с вдовой Яшина

Сегодня, 14 мая, состоялась церемония прощания с Валентиной Яшиной – вдовой советского вратаря Льва Яшина.
Она проходила в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ.
Похороны состоялись позднее на Ваганьковском кладбище.
- Валентина Яшина была замужем за экс-голкипером сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда футболист умер.
- Она умерла во вторник в возрасте 91 года.
- Лев Яшин – единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч» (в 1963 году).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»