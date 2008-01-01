Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

В Москве попрощались с вдовой Яшина

Сегодня, 14 мая, состоялась церемония прощания с Валентиной Яшиной – вдовой советского вратаря Льва Яшина.

Она проходила в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ.

Похороны состоялись позднее на Ваганьковском кладбище.

  • Валентина Яшина была замужем за экс-голкипером сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда футболист умер.
  • Она умерла во вторник в возрасте 91 года.
  • Лев Яшин – единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч» (в 1963 году).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Прощание с вдовой Яшина состоится 14 мая. Матч «Локо» – «Динамо» начнется с минуты молчания 1
Лещук – о смерти вдовы Яшина: «Мы должны прославлять имя «Динамо» в память о ней»
«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба». «Динамо» – о смерти вдовы Яшина 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11